Gentiloni, terrò governo a riparo da dinamiche congresso Pd

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Per definizione, pur avendo delle idee politiche, cercherò di tenere al riparo il Governo dalle dinamiche congressuali del Pd anche se sono dinamiche importanti. Non vivo sulla luna, so che ci saranno dei riflessi, ma sono anche convinto che li gestiremo nell'interesse del Paese". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nella conferenza stampa di fine anno.