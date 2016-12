Gentiloni, disponibilissimo a incontrare Raggi

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Sono disponibilissimo a incontrare Virginia raggi e lavorare nell'interesse della capitale". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, rispondendo a chi gli chiede se incontrerà la sindaca di Roma Virginia Raggi anche se lei ha detto che il suo è "un governo inesistente". Gentiloni non si sbilancia sulle cifre del patto per Roma (Non conosco cifre" risponde a chi gli chiede se si tratterà di due miliardi) ma assicura: "La disponibilità è fatto concreto, il governo deve avere cura della capitale. Mi auguro che ci siamo progetti ambiziosi".