Colombia: amnistia per reati minori Farc

(ANSA) - BOGOTA', 29 DIC - Entrambe le camere del parlamento della Colombia hanno approvato una legge per concedere l'amnistia per i reati minori, prevista dall'accordo di pace con le Farc. La misura riguarda la maggior parte dei reati commessi dai combattenti ma non assolve i guerriglieri che hanno commesso crimini di guerra o violazioni dei diritti umani durante il conflitto durato più di mezzo secolo che nel Paese ha causato la morte di 220.000 persone.