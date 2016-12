Russia: sgominata 'cellula' dell'Isis

(ANSA) - MOSCA, 29 DIC - I servizi di sicurezza russi (FSB) hanno sgominato in Daghestan una "cellula segreta" dell'Isis formata da sette persone. "Il gruppo stava progettando una serie di attacchi terroristici di alto profilo nella regione di Mosca", ha detto l'Fsb in una nota ripresa dalla Tass. I jihadisti "agivano su ordine diretto dei capi dell'Isis basati in Siria", hanno sottolineato i servizi.