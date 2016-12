Obbligo porte bagni aperte a Brescia per esame da avvocato

(ANSA) - BRESCIA, 29 DIC - "E' vietato chiudere la porta dei bagni". E' accaduto a Brescia durante gli esami scritti per diventare avvocato. La denuncia è di un candidato: il presidente della Commissione ha imposto ai maschi frequentanti la sessione d'esame di recarsi ai servizi igienici tenendo aperta la porta della toilette. Il presidente ha ritenuto che tale prescrizione fosse "uno strumento idoneo ad impedire la copiatura da parte dei candidati". Le donne invece potevano chiudere la porta dei bagni, ma venivano monitorate da commissari fino all'antibagno. Pronta la replica del presidente della sessione, l'avvocato Giovanni Pigolotti: "È avvilente per chi dopo 30 anni di professione deve fare questo tipo di controlli. Prima della prova sono stati trovati dei foglietti con pezzi di dottrina e formulari in miniatura nascosti nei porta salviette dei bagni. Si è trattata semplicemente di una garanzia di serietà. La decisione non è certo stata presa a scopi punitivi, ma a tutela di chi ha svolto le prove".