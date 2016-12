Lite per mancata precedenza finisce in sparatoria

Una lite per mancata precedenza, che potrebbe però nascondere un regolamento di conti per un vecchio debito, è finita a colpi di pistola. Un italiano di 42 anni ha infatti sparato a un tunisino ferendolo a una mano. E’ successo in centro a Sanremo, ma i contorni della vicenda non sono ancora stati chiariti. L’italiano, ora in commissariato per essere interrogato e che potrebbe essere sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per porto abusivo di pistola e lesioni personali, era a bordo di una Smart quando una Panda con targa francese sulla quale viaggiavano due maghrebini gli ha tagliato la strada. L’italiano è sceso dal'auto e ha sparato due colpi di pistola semiautomatica, uno contro la portiera della Panda e l’altro contro la mano del tunisino. Sul posto carabinieri e polizia.