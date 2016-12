Incidenti montagna: disperso su Mont Chetif, ricerche

(ANSA) - AOSTA, 29 DIC - Un escursionista italiano risulta disperso nella zona del Mont Chetif (2.343 metri), a Courmayeur. Era partito in mattinata per un'uscita ma non ha più dato sue notizie. Sul posto sta operando il Soccorso alpino valdostano, con l'ausilio dell'elicottero della Protezione civile che però è dovuto rientrare all'aeroporto di Aosta visto l'approssimarsi dell'oscurità: per questo le guide, con la guardia di finanza di Entreves, sono pronte a proseguire le ricerche organizzando squadre a piedi. Secondo le prime informazioni raccolte, il disperso ha circa 50 anni. Al momento sono state individuate alcune tracce del suo passaggio. (ANSA).