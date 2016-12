Aemilia: Gip Bologna rinvia a giudizio altri 12 indagati

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 29 DIC - Il Gup di Bologna Alberto Gamberini ha rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Reggio Emilia tutti gli indagati (12 posizioni) del processo Aemilia bis che avevano scelto di non richiedere il rito abbreviato. L'udienza è prevista per il 29 marzo 2017. Tra di loro l'imprenditore Palmo Vertinelli (difeso dall'avvocato Gaetano Pecorella), già arrestato nell'ambito dell'inchiesta Aemilia e considerato dagli inquirenti uno degli 'affaristi' del clan della 'ndrangheta attivo tra Reggio Emilia e le province limitrofe. Secondo gli inquirenti Palmo Vertinelli, in concorso con Giuseppe Vertinelli, avrebbe attribuito fittiziamente le quote di una società, la Sime Srl, a Daniele Bonaccio, allo scopo di "eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali". (ANSA).