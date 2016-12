Messa a boss: sindaco Grumo annuncia querela contro parroco

(ANSA) - GRUMO APPULA (BARI), 29 DIC - Il sindaco di Grumo Appula, Michele D'Atri, ha dato mandato ad un legale di querelare il parroco della chiesa di Santa Maria Assunta, don Michele Delle Foglie, dopo le polemiche sulla messa, mai celebrata, in suffragio del boss Rocco Sollecito, ucciso nel maggio scorso in Canada. "Ho conferito incarico all'avvocato Antonio Maria La Scala - ha detto il sindaco - per valutare se ci siano profili di responsabilità e/o illiceità nella condotta tenuta dallo scrivente sino ad oggi nella vicenda in oggetto e se vi siano profili di responsabilità altrui nei confronti dello scrivente e della comunità grumese che rappresento, sempre con riferimento a quanto scritto e quanto detto sulla medesima vicenda e soprattutto per aver definito i grumesi ignorantoni". D'Atri si riferisce al fatto che il parroco aveva definito i concittadini "popolo di ignoranti" rispondendo alle polemiche per la decisione di fare affiggere manifesti in cui invitava i fedeli a partecipare alla messa in suffragio del boss.