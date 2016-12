Terremoto: al via recupero auto a Pescara del Tronto

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 DIC - E' iniziata oggi l'operazione di recupero di una decina di auto che erano rimaste bloccate fra le macerie di Pescara del Tronto, frazione di Arquata (Ascoli Piceno), dopo il sisma del 24 agosto scorso. Sono trascorsi quattro mesi, ma solo oggi è stato possibile dare il via a una spettacolare operazione che vede impegnati i vigili del fuoco con l'ausilio di una gru privata in grado di allungare il braccio a 120 metri. Le auto, una volta imbracate, vengono trasferite in uno spazio sottostante, nei pressi della statale Salaria, dove le vetture sono rimaste questi mesi in bilico, anche se la strada è stata protetta con il posizionamento di cassoni riempiti di massi e terra a fare da scudo per eventuali cedimenti di roccia. Un'operazione complessa che non è stato possibile completare oggi, per cui proseguirà anche domani. Tra le vetture già recuperate, una Volkswaghen Golf immediatamente rimessa in moto dall'emozionato proprietario (si è riaccesa al primo giro di chiave) che l'ha portata via con sé.