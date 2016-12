Filippine: Duterte, ho buttato criminali giù da elicottero

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Il presidente filippino Rodrigo Duterte ha detto di aver ucciso criminali buttandoli giù da un elicottero. Secondo la Bbc, la 'rivelazione' è avvenuta in una zona delle Filippine colpita da un tifone, durante un discorso del presidente che sta guidando una campagna di uccisioni extragiudiziali di spacciatori e criminali vari. Parlando di corruzione tra i funzionari pubblici, che potrebbero rubare i fondi per le zone disastrate, Duterte ha affermato tra gli applausi: "Se sei corrotto, ti metto su un elicottero che va a Manila, e ti butto di sotto. L'ho già fatto, perché non dovrei farlo di nuovo?". Non ha chiarito le circostanze di questa 'esecuzione', ma ha raccontato che le persone che avrebbe scaraventato giù dall'elicottero erano rapitori che avevano ucciso un ostaggio. Duterte, nei giorni scorsi, aveva detto di aver sparato a tre criminali quando era sindaco di Davao, uccidendoli. Si calcola che circa 6.000 persone siano già state uccise da polizia e vigilantes da quando Duterte è stato eletto.