Mose: Mazzacurati acconsente sottoporsi a perizia medica

(ANSA) - VENEZIA, 29 DIC - Giovanni Mazzacurati, ex capo del Consorzio Venezia Nuova e grande accusatore del sistema di tangenti del Mose, ha acconsentito ad essere sottoposto ad una perizia medica, così come chiesto dal Tribunale di Venezia. L'ing. Mazzacurati, 83 anni, affetto da una patologia degenerativa, vive da anni a La Jolla, in California, e finora - proprio per la malattia - non si è mai presentato a testimoniare nel processo Mose, in cui dopo i patteggiamenti sono rimasti otto imputati, tra i quali l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni. Il consenso di Mazzacurati alla perizia è stato confermato dal suo difensore, l'avv. Giovan Battista Muscari Tomaioli. Secondo il legale la perizia non potrà che confermare l'impossibilità del suo assistito a testimoniare, "come dimostrato dai documenti clinici che abbiamo già prodotto". L'esame, affidato al medico Carlo Schenardi, dovrebbe svolgersi in California tra il 13 e 14 gennaio prossimi.