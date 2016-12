Veneto Banca: chiuse indagini su Consoli e altri 14

(ANSA) - TREVISO, 29 DIC - La Procura di Roma ha chiuso le indagini sulle presunte irregolarità nella gestione di Veneto Banca. L'avviso è stato notificato all'ex ad dell'istituto Vincenzo Consoli e ad altri 14 indagati. Tra i reati contestati, sulla base delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, figurano ostacolo all'attività di vigilanza e aggiotaggio. Al centro dell'inchiesta finanziamenti erogati dall'istituto a soggetti che non avevano i requisiti per ottenerli ed altri finanziamenti concessi in cambio dell'acquisto di azioni della stessa Veneto Banca. (ANSA).