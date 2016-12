Capodanno: il decalogo per un "cenone" low cost

Nel giorno della spesa per il cenone di Capodanno ecco i consigli, un decalogo, dell’Unione Nazionale Consumatori (Unc) per organizzare la cena di San Silvestro e il pranzo di inizio 2017 portando in tavola risparmio, tradizione e qualità. «Scegliendo - sottolinea Scegliendo, per esempio, con cura il canale di vendita a seconda dei prodotti da acquistare, oppure facendo una lista dettagliata delle cose necessarie da comprare si possono contenere i costi senza sacrificare qualità e le squisitezze della tradizione. Infatti, differenziando il tipo di esercizio - conclude Dona- si possono avere risparmi notevoli che possono arrivare anche al 40%».

Ecco i dieci consigli dell’Unione Nazionale Consumatori:

- NO AL PRIMO PUNTO VENDITA. fate un giro prima di scegliere dove compare per confrontare le offerte.

- CANALE DI VENDITA. Scegliere con cura dove acquistare: discount, supermercato, ipermercato, negozio, mercato. Non sempre uno solo è più vantaggioso, dipende dal tipo di prodotto e dalle offerte in corso.

- RIDURRE I QUANTITATIVI. Ricordatevi di non esagerare.

- LISTA DELLA SPESA. Stilate una lista con il necessario da comprare altrimenti il rischio è venir preso dall’entusiasmo dello shopping e si rischiano acquisti inutili.

- FRUTTA E VERDURA DI STAGIONE. Quindi no alle primizie che troppo spesso si trovano sui banchi dei mercati nel periodo dlle Feste e che provengono da Paesi lontani.

- ATTENTI ALLE SCADENZE. Ricordatevi di controllare la durata del prodotto che state per comprare e attenti anche ai pacchi regalo che possono contenere prodotti in scadenza.

- OFFERTE SOTTOCOSTO. Sono prodotti «civetta» che servono per attirarvi nel supermercato, ma non sempre sono convenienti.

- OFFERTE PROMOZIONALI. Possono essere molto vantaggiose, ma verificate con attenzione l’effettiva convenienza sia in termini di prezzo che di quantità.

- CESTI NATALIZI. I cesti gastronomici sono un regalo utile e gradito, controllate però sempre la scadenza dei prodotti.

- SPUMANTI. Ci sono ottime marche di spumanti italiani a prezzi ragionevoli. Preferite quelli a fermentazione naturale.(ANSA).