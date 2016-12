Meningite: 18enne morto nel Napoletano, domani i funerali

(ANSA) - AGEROLA (NAPOLI), 30 DIC - Il sindaco di Agerola (Napoli), Luca Mascolo, ha indetto una settimana di 'silenzio' per rispettare il lutto della famiglia, che in poche ore ha assistito impotente alla morte per meningite del giovanissimo nell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La famiglia è distrutta dl dolore. E l'intera comunità di Agerola vive il lutto per questa fulminante tragedia che ha investito tutti. La vittima aveva 18anni appena compiuti. I funerali si terranno domani mattina ad Agerola, alle ore 10,30 nella Chiesa Madonna delle Grazie in Campora, a Punta San Lazzaro. Il sindaco ha quindi dato lo stop, rinviando a data da destinarsi, la programmazione de I Sentieri del latte. Profumi e sapori dei Monti Lattari che era in calendario da oggi a venerdì 6 gennaio, giorno dell'Epifania Anche il concerto di Capodanno con Tony Tammaro, previsto in piazza Generale Avitabile, è rinviato per il lutto che ha sconvolto la comunità di Agerola.