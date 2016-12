In Puglia primario psichiatria aggredito da paziente

(ANSA) - BARI, 30 DIC - Il primario del reparto di Psichiatria dell'ospedale di Altamura, Ennio Valerio Ripa, è stato aggredito nella sua stanza da un paziente che lo ha picchiato con pugni al volto. Il medico guarirà in pochi giorni. L'episodio è avvenuto il 23 dicembre scorso. Il primario era in visita quando uno dei degenti, che pensava di tornare a casa per Natale, è stato invece informato che la sua permanenza in ospedale sarebbe continuata per qualche giorno ancora. Il paziente a fine visita ha raggiunto lo specialista, solo nella sua stanza, aggredendolo e colpendolo al volto con pugni. Sull'episodio indagano i carabinieri. L'episodio ha riportato alla memoria la morte di Paola Labriola, la psichiatra uccisa a Bari nel 2013 nel Centro di igiene mentale per mano di un paziente. Il dg della Asl Bari, Vito Montanaro convocherà una conferenza di servizi e assicura che rispetto all'episodio del 23 dicembre "il turno del personale era adeguato, è una fatalità".