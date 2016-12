Francia: Cazeneuve, 'guerra contro terrorismo è lunga'

(ANSA) - PARIGI, 30 DIC - "Dobbiamo prepararci a una guerra lunga in un ambiente strategico profondamente modificato e nessun governo potrà mai esonerarsi da una tale responsabilità. Il nostro Paese dovrà continuare a fare delle scelte di budget ambiziose e lucide a profitto dell'esercito. Dovrà sostenere in modo duraturo lo sforzo che è stato fatto in questi 5 anni in favore della difesa". E' quanto ha dichiarato il Primo Ministro francese Bernard Cazeneuve a N'Djamena, capitale del Ciad, dove ieri ha incontrato il presidente Idriss Déby e le truppe francesi impegnate nel Sahel. Lo riporta il sito 20 Minutes. "E' il presidente della Repubblica che ha dato ai nostri eserciti le risorse necessarie per realizzare la loro missione. Per la prima volta da decenni gli effettivi sono stati aumentati come testimonia il budget del ministero per il 2017", ha concluso.