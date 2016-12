Messico: arrestato boss del cartello dei Beltran Layva

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 30 DIC - Le autorità messicane hanno annunciato l'arresto di Rodolfo Lopez Ibarra, alias "El Nino Amavizca", considerato il boss del cartello dei Beltran Leyva negli stati di Sonora e Baja California, nel nordovest del paese e uno dei criminali più ricercati dalla polizia. Secondo fonti ufficiali, Lopez Ibarra (42 anni) è stato arrestato il 27 dicembre a Hermosillo, capitale dello stato di Sonora, mentre era a bordo di un'auto blindata. Il narcoboss, al quale sono stati sequestrati circa 22 mila dollari in contanti, una pistola calibro 45 con tre caricatori pieni e un set di documenti falsi, avrebbe cercato di evitare l'arresto offrendo agli agenti 500 mila dollari a cambio della sua libertà. Lopez Ibarra è stato trasferito a Città del Messico, dove dovrà comparire davanti ad una corte locale, in vista della sua estradizione verso gli Stati Uniti, dove è ricercato per narcotraffico.