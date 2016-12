Ragazzo in arresto cardiaco su pista sci, gravissimo

(ANSA) - SONDRIO, 30 DIC - Un ragazzo di 16 anni è stato trovato in arresto cardiaco sulla pista panoramica dell'Aprica, fra le province di Brescia e Sondrio. Ne dà notizia il 118. Il ragazzo è stato trasportato in condizioni gravissime con l'elisoccorso all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato ricoverato in prognosi riservata ed è stato attaccato all'Ecmo, il macchinario per l'ossigenazione extracorporea.