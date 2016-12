Una ragazzina di 11 anni, di nazionalità bulgara, è morta a Conversano pare per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate dall’incendio della sua cameretta. La ragazzina è morta poco dopo il ricovero in ospedale a Monopoli (Bari). Le fiamme pare siano partite da un televisore. La ragazzina, soccorsa dal padre impiegato in un’azienda agricola, viveva in una abitazione all’interno del castello Marchione di Conversano.