Capodanno: a Roma anche fioriere antisfondamento

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Fioriere antisfondamento e controlli di polizia con metal detector sui ponti di Roma dove si svolgeranno le manifestazioni per il Capodanno. Sono alcune delle misure previste dal piano di sicurezza disposto dal questore Nicolò D'Angelo, sulla base di quanto emerso dall'ultima riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo l'attentato di Berlino. Oltre mille agenti delle forze dell'ordine, in uniforme e in abiti civili, vigileranno tra la gente. Sorvegliati speciali saranno il Colosseo e Circo Massimo. Nell'arena nel cuore di Roma è previsto un "consistente" afflusso di persone per gli eventi che inizieranno a partire dalle 22.30 di domani. Cinque i varchi di accesso all'area dove saranno effettuati i controlli di sicurezza. Il piano, articolato nelle 24 ore, prevede il presidio di tutte le maggiori piazze della Capitale, con particolare attenzione a piazza Venezia, piazza di Spagna, piazza Navona, Campo de' Fiori, piazza del Popolo, Fontana di Trevi, Gianicolo ed Eur.