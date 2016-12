Grillo contro Antitrust, nuova inquisizione contro web

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Post verità Nuova inquisizione". E' questo il titolo di un post di Beppe Grillo in cui il leader M5S attacca il presidente dell'Antitrust Pitruzzella dopo l'intervista rilasciata oggi al Financial Times. Purtroppo Pitruzzella non è un pazzo solitario". Sono "tutti uniti contro il web: i nuovi inquisitori vogliono un tribunale per controllarlo e condannare chi li sputtana"", si legge nel post che apre con un'immagine in cui Gentiloni, Renzi e Pitruzzella, travestiti da inquisitori, 'condannano' l'ex comico.