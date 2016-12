Minniti a Norcia, questa è Italia che funziona

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 DIC - Visita a Norcia del ministro dell'Interno Marco Minniti. Che al sindaco Nicola Alemanno ha detto: "questa è l'Italia che funziona". Con lo stesso sindaco, il ministro ha anche parlato dell'uccisione a Milano dell'attentatore di Berlino per sottolineare "come nel nostro Paese ci sono esempi virtuosi che vengono espletati nella quotidianità e non nell'eccezionalità della situazione". "Così accade che a Milano - ha detto ad Alemanno - una semplice pattuglia riconosce e blocca un terrorista e così accade che in queste terre ogni giorno decine di persone, vigili del fuoco, uomini della Protezione civile e volontari, portano avanti un lavoro straordinario". Il ministro, accompagnato dal sindaco, ha visitato corso Sertorio riaperto dopo i lavori di messa in sicurezza e piazza San Benedetto, dove si è soffermato sulla gabbia messa a protezione della facciata della Basilica.