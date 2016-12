Usa: spari a un concerto rap, due morti e due feriti

(ANSA) - WALLINGFORD 31 DIC - Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite dopo un concerto del rapper Meek Mill all'Oakdale Theatre di Wallingford, nel sud del Connecticut. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di alcuni spari fuori dall'edificio dove il rapper si era esibito. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato due morti e altri due feriti, non gravi e subito ricoverati in ospedale. Le identità delle vittime non sono state rese note. La polizia sta ancora cercando l'autore dell'attentato, che è riuscito a fuggire.