Guidava senza patente da 58 anni: scoperto dal "targa system"

(ANSA) - RIMINI, 31 DIC - Ha guidato 58 anni senza avere mai dato l'esame per la patente. E, non fosse incappato in un controllo della Polizia Municipale con il sistema 'targa system', avrebbe continuato a sedere al volante senza il documento rosa in tasca. Protagonista della vicenda un 76enne di Misano Adriatico, nel Riminese, cui ora toccherà pagare una multa da 5.000 euro. A fermare il guidatore 'spatentato', dopo oltre mezzo secolo passato indenne al volante, sono stati i Vigili della città romagnola che hanno contestato all'uomo la mancata copertura assicurativa del veicolo, una vecchia Fiat Panda - emersa grazie al 'targa system' - poi posta sotto sequestro. L'esame di guida, nato nel 1940, il 76enne avrebbe dovuto darlo nel 1958, "invece - spiega al Resto del Carlino - non l'ho mai dato. Sembra strano ma è così. Il motivo non so dirlo nemmeno io". Nel corso degli anni "non sono mai stato fermato per un controllo. L'altro giorno era la prima volta che mi chiedevano di vedere la patente".