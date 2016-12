Carabinieri pagano hotel a mamma e figlia immigrate

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Davanti a mamma e figlia di 3 anni in cerca di un riparo non ci hanno pensato due volte: le hanno accompagnate in un albergo e hanno pagato loro il soggiorno al caldo, offrendo anche vestiti ed un pasto. E' quanto accaduto lo scorso 29 dicembre a Roma, quando due carabinieri della stazione San Pietro, gli appuntati Andrea Castiello e Salvatore Fontana, hanno risposto alla chiamata della madre superiora delle "Suore della Redenzione Villa Mater Admirabilis" di via Pineta Sacchetti, nel quartiere Trionfale, che chiedeva aiuto per sistemare mamma e figlia congolesi. I due militari hanno così deciso di ospitare a loro spese in un albergo vicino le due bisognose, fornendo loro anche vestiti puliti, un pasto e latte e biscotti per la colazione del giorno dopo. "Siete i miei angeli", ha detto Mireille, 33 anni del Congo in attesa di asilo politico, che poi ha abbracciato i due carabinieri per una foto ricordo che probabilmente porterà per sempre nel cuore.