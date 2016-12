Siria: ribelli, se continuano violazioni tregua è 'nulla'

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - I ribelli siriani hanno dichiarato oggi che considereranno il cessate il fuoco mediato Russia e Turchia, in vigore in tutta la Siria da ieri, come "nullo e vuoto" se le forze governative e i suoi alleati "continueranno a violarlo". "Continue violazioni da parte del regime, bombardamenti e tentativi di attacco alle zone sotto il controllo delle fazioni rivoluzionarie renderanno l'accordo (di cessate il fuoco) nullo e vuoto", si legge in un comunicato di varie fazioni ribelli "moderate", citate dal quotidiano britannico Independent. I ribelli, inoltre, affermano di avere l'impressione che governo e opposizioni abbiano firmato due versioni differenti dell'intesa, una delle quali omette "un certo numero di punti chiave ed essenziali non negoziabili", senza però specificare quali.