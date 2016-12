Corea Sud: nuove manifestazioni contro la presidente Park

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza anche oggi per chiedere l'uscita di scena definitiva della presidente Park Geun-hye, sospesa dal Parlamento dopo lo scandalo che ha travolto una sua stretta collaboratrice. Lo riferiscono i media locali. Gli organizzatori hanno stimato che, fin dal mattino, nel centro di Seul si siano radunate circa 800mila persone. Manifestazioni simili si sono svolte in altre città del Paese. Lo scorso 9 dicembre il parlamento sudcoreano ha approvato il via libera all'impeachment della presidente Park, che ha pagato il conto dello scandalo che ha travolto la "confidente sciamana" Choi Soon-sil, arrestata e incriminata per aver sfruttato la sua influenza sulla potente "amica", sia avendo accesso a documenti di Stato riservati, sia estorcendo 70 milioni di dollari a decine di compagnie. Dal prossimo 3 gennaio la Corte Costituzionale inizierà le udienze per confermare o annullare la sospensione della Park, ma per la pronuncia ci sono sei mesi di tempo.