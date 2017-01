Capodanno: un milione di persone a Times Square

(ANSA) - NEW YORK, 1 GEN - Un milione di persone - una cifra da record - si è radunato a Times Square, a New York, per la notte di Capodanno. Fra essi il segretario generale dell'Onu uscente, Ban Ki-moon, che a mezzanotte (le 06:00 italiane), nel momento in cui scadeva il suo mandato, ha azionato il pulsante che ha innescato il conto alla rovescia per l'apertura della sfera di cristallo. Fra i presenti anche il sindaco di New York, Bill de Blasio. Misure di sicurezza rafforzate, con almeno 7.000 agenti.