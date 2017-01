Istanbul: un terrorista fuggito, caccia all'uomo generale

(ANSA) - ISTANBUL, 1 GEN - Tutti gli sforzi delle autorità turche dopo l'attentato alla discoteca di Istanbul sono concentrati in quella che sta diventando una gigantesca caccia all'uomo estesa all'intero Paese. Centinaia di agenti in strada hanno allestito posti di blocco con l'unico obbiettivo di catturare l'attentatore - probabilmente non l'unico autore della strage della notte di Capodanno nel night club Reina - che è riuscito a fuggire.