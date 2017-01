Afghanistan: Nato, nel 2016 morti 15 soldati

(ANSA) - KABUL, 1 GEN - La missione 'Resolute Support' della Nato ha perso nel 2016 in Afghanistan 15 soldati (quasi tutti americani), il numero più basso dal 2001, quando è cominciato l'intervento di una Coalizione internazionale guidata dagli Usa per estromettere i talebani allora al governo. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Pajhwok. Rendendo noto questo dato, il portavoce della Nato a Kabul, Charles Cleveland, ha spiegato che questo è dovuto anche al fatto che il contingente militare dispiegato sul territorio afghano ha, diversamente al passato, un ruolo di addestramento, consulenza e assistenza alle forze di sicurezza afghane. Il bilancio dell'anno appena trascorso è superiore solo a quello del 2001, quando le vittime militari furono solo 12, tenendo conto però che l'operazione Enduring Freedom, come allora si chiamava, cominciò il 7 ottobre. L'anno più cruento fu invece il 2010 (711 morti), seguito dal 2011 (566).