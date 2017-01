Ellis Island ha 125 anni, ricordando Annie Moore

(ANSA) - NEW YORK, 1 GEN - Compiva quel giorno 15 anni e fu la prima a sbarcare: Capodanno 1892. "Avanti le donne e i bambini": Annie Moore, partita dall'Irlanda 12 giorni prima, fu la prima dei passeggeri della sua nave a transitare per la nuova stazione di ispezioni federale nel porto di New York. Divisa tra chi crede nei muri e chi cerca di costruire ponti, l'America oggi ha celebrato l'anniversario. All'arrivo la "migrante zero" ricevette una moneta d'oro: "Dice che non se ne separerà mai. Che la terrà sempre per ricordo", scrisse 125 anni fa il New York Times registrando l'avvenimento. Contro le due ore e passa di un passeggero che arriva oggi a JFK, Annie e i due fratelli minori Anthony e Phillip impiegarono mezz'ora a superare i varchi di quella che poi venne battezzata la "Porta d'Oro" e riabbracciare i genitori che abitavano a Manhattan da qualche anno, ma a loro fu riservato un trattamento da Vip. Dopo Annie e fino al 1954, 12 milioni di immigranti sfilarono davanti ai funzionari di Ellis Island.