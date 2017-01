Istanbul: Mattarella, contro barbarie serve fermezza

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "L'Italia è vicina alla Turchia, nella radicata consapevolezza che occorra continuare a far fronte alla barbarie terrorista con la necessaria fermezza e anche attraverso la continua affermazione, in ogni ambito, della libertà e dello stato di diritto". E' quanto sottolinea il presidente Sergio Mattarella in un messaggio di "cordoglio e partecipe vicinanza" inviato al presidente turco Recep Tayyip Erdogan a seguito "dell'ennesimo, vile attentato contro cittadini inermi".