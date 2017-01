Hollande ai francesi, 'il terrorismo non vi ha divisi'

(ANSA) - PARIGI, 1 GEN - "So qual è la vostra inquietudine di fronte a questa minaccia terrorista che non indebolisce. I terroristi vogliono dividervi, separarvi, intimorirvi. Avete dimostrato che eravate più forti insieme, solidali e uniti". Il discorso di fine anno alla Francia di François Hollande, l'ultimo del suo mandato, è cominciato parlando proprio di terrorismo, ricordando anche "i nostri poliziotti, gendarmi e militari che si sacrificano per la nostra sicurezza. Bisogna continuare a combattere il terrorismo. Ciò che crediamo acquisito per sempre, la democrazia, la libertà, i diritti sociali, l'Europa e anche la pace diventa vulnerabile. Ci sono periodi nella Storia dove tutto può cambiare, noi ne stiamo vivendo uno". Hollande domani andrà in Iraq dove incontrerà i soldati francesi in missione.