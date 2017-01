Mattarella: Bindi, indica via contro cancro corruzione

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "Grazie al Presidente Mattarella che ancora una volta ha mostrato di essere un sicuro riferimento istituzionale per la politica e per tutti i cittadini a cui si è rivolto con equilibrio e spirito di verità". Così Rosy Bindi, presidente della commissione Antimafia. "Un Presidente - aggiunge - consapevole dei problemi degli italiani e interprete la vita reale del Paese, con le sue difficoltà, dalla disoccupazione alla povertà, ma anche con le sue grandi potenzialità, a cominciare dai giovani a cui ha riservato parole importanti di speranza. Con il suo appello a rafforzare la coesione sociale e l'etica dei doveri Mattarella ha indicato la strada giusta per combattere il cancro della corruzione e dell'illegalità e far crescere la coscienza civile della nostra comunità. Un discorso impegnativo che chiede a tutti, ma soprattutto a chi ha responsabilità politiche, di lavorare con serietà e credibilità per il bene comune".