Congo: accordo su elezioni entro il 2017

(ANSA) - KINSHASA, 1 GEN - Il governo del Congo e l'opposizione hanno firmato un accordo che dovrebbe porre fine alla crisi politica in atto da mesi a causa del continuo rinvio delle elezioni presidenziali. In base all'intesa, Joseph Kabila lascerà la carica di capo di stato dopo le elezioni che si terranno entro la fine del 2017. L'accordo è frutto di un compromesso sulla data elettorale. Le opposizioni volevano infatti andare al voto immediatamente mentre Kabila e i suoi sostenitori insistevano per il mese di giugno del 2018.