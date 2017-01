Istanbul: Ponte Vecchio illuminato contro terrorismo

(ANSA) - FIRENZE, 1 GEN - Il Ponte Vecchio a Firenze è stato illuminato in serata con la proiezione della scritta "No violence, no terror" in seguito all'attentato di Istanbul. L'iniziativa è stata presa dal Comune di Firenze anche dopo quanto accaduto all'alba di oggi nel capoluogo toscano dove un pacco bomba è esploso davanti a una libreria legata a Casa Pound ferendo gravemente un artificiere della polizia. (ANSA).