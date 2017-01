Usa: beffa a Capodanno, insegna Hollywood diventa Hollyweed

(ANSA) - WASHINGTON, 1 GEN - Beffa nella notte di Capodanno a Los Angeles dove un individuo vestito tutto di nero ha cambiato sulla collinetta la celebre scritta 'Hollywood', facendola diventare 'Hollyweed', un chiaro riferimento alla marijuana (weed in slang), il cui possesso, consumo e vendita è legale a partire da oggi nello Stato della California. La polizia ha ora in programma di controllare i video per identificare il responsabile. Il cartello era già stato in passato oggetto di molti atti di vandalismo. E il primo gennaio 1976 la scritta era stata modificata proprio in 'Hollyweed'. In quel caso l'azione fu opera di Danny Finegood, uno studente universitario.