Studente savonese scompare a Barcellona

Uno studente di Albisola Superiore (Savona) è scomparso a Barcellona. Andrea Freccero, 19 anni, non dà notizie di sé dalla notte del 30 dicembre. I familiari hanno lanciato un appello su Facebook postando la sua foto. Una denuncia di scomparsa è stata presentata alla polizia spagnola. Andrea è partito il 28 dicembre per la Spagna con un gruppo di coetanei, alcune centinaia di varie città d'Italia nell'ambito di un viaggio organizzato dall'Associazione ScuolaZoo. Il gruppo è arrivato a Lloret De Mar per poi visitare Barcellona. Il 30 era prevista una serata alla discoteca Catwalk, dove non è stato fatto entrare perché non aveva un abbigliamento consono, pare avesse anche un costume da surf. Da allora di lui non si hanno più notizie.