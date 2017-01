Usa:inaugurata estensione metro Ny, progetto risaliva a 1920

WASHINGTON - E' stata inaugurata nel giorno di Capodanno la piu' ambiziosa espansione della metro di New York degli ultimi 50 anni, con l'estensione della Second Avenue per circa due miglia e l'apertura di tre stazioni sulla 72nd, 86th e 96th street, a Manhattan. Di fatto si tratta di una estensione della Q line, che ora collega il quartiere chic dell'Upper east side a Coney Island, a Brooklyn. Il progetto della ricostruzione risale a quasi un secolo fa (1920) ma e' stato ripetutamente interrotto e ritardato, tanto che la linea e' anche nota come 'the line that time forgot' (la linea che il tempo ha dimenticato).