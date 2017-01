L'Isis rivendica l'attacco a Istanbul

L’Isis ha rivendicato in un comunicato, tramite la sua agenzia di stampa Amaq, l’attentato al "Reina" nightclub di Istanbul. Lo riferisce SkyNews.

Intanto continua la caccia al killer che la notte di Capodanno ha sparato e ucciso 39 persone al "Reina" e si è dato alla fuga. Secondo la stampa l'autore della strage potrebbe essere originario dell’Uzbekistan o del Kyrgyzstan. Per la caccia all’uomo sono stati mobilitati migliaia di poliziotti in tutto il Paese. Intanto, si apprende che sono stati esplosi tra i 120 e 180 colpi all’interno del locale.



"Turchia serva della croce". Nel comunicato di rivendicazione dell’Isis per la strage di Capodanno al "Reina" nightclub, l'Isis definisce la Turchia «serva della croce». E poi, riferendosi al suo ruolo nel conflitto in Siria, avverte che «il governo di Ankara dovrebbe sapere che il sangue dei musulmani, uccisi dai suoi aerei e dalla sua artiglieria, provocherà un fuoco nella sua casa per volere di Dio» sostenendo che il killer ha agito «in risposta agli ordini» del leader dell’Isis, Abu Bakr al-Baghdadi».