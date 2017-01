Ritrovato a Pozzuoli il figlio del professore Casavola

(ANSA) - NAPOLI, 2 GEN - E' stato ritrovato nella tarda serata di ieri, nei pressi del porto di Pozzuoli (Napoli), Giuseppe Casavola, 50 anni, figlio del professore Francesco Paolo, che negli anni '90 è stato presidente della Corte Costituzionale. Giuseppe Casavola, che tutti conoscono come Peppino, soffre di depressione. Nella mattinata di venerdì 30 dicembre era uscito da casa, nel quartiere napoletano di Posillipo, per fare una passeggiata in zona. Qualche ora dopo però i familiari non vedendolo rientrare hanno fatto scattare l'allarme. I carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche sia in zona che nell'intera provincia di Napoli. Nella tarda serata di ieri l'uomo è stato notato nella zona del porto di Pozzuoli, dove aveva trascorso due giorni all'addiaccio. I militari lo hanno riaccompagnato a casa.