Terremoto: Epifania, oltre 4.000 regali per bimbi Norcia

(ANSA) - FIRENZE, 2 GEN - Oltre quattromila regali raccolti. E tanti messaggi di affetto da parte dei donatori, molti dei quali anonimi, per i bimbi di Norcia. Saranno consegnati il 5 gennaio, quando per i piccoli di Norcia (Perugia) "arriverà la Befana" in piazza San Benedetto. L'iniziativa è stata organizzata dal quotidiano del gruppo Poligrafici Editoriale, La Nazione, insieme alle Pubbliche assistenze della Toscana e dell'Umbria. A mobilitarsi sono stati i lettori del giornale, i soci delle pubbliche assistenze, scuole, gruppi di cittadini, associazionismo civile. I 4000 regali sono giochi nuovi appositamente acquistati per i bambini del comune umbro. L'amministrazione comunale ha deciso che la manifestazione si dovesse svolgere nella piazza centrale della città, dopo la messa in sicurezza della facciata della basilica e dei palazzi circostanti, anche perchè i cittadini per la prima volta possano riappropriarsi del centro storico per una occasione di festa. Alla cerimonia di consegna prenderanno parte il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, il direttore de La Nazione Pierfrancesco De Robertis e il presidente di Anpas Toscana Attilio Farnesi. (ANSA).