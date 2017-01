(ANSA) - BOLZANO, 02 GEN - Hanno percorso 634 chilometri in direzione Nordest gli auguri di buon anno lanciati da Merano. È, infatti, atterrato ad Ostrava, in Repubblica Ceca, uno dei 10.000 palloncini, in lattice naturale biodegradabile e gonfiato con elio, liberati la notte di San Silvestro, in alternativa ai tradizionali fuochi d'artificio. Nel pomeriggio del primo gennaio, l'involucro è finito nel giardino privato di Petra Zarodanská, che per prima ha poi comunicato via email il ritrovamento all'Ufficio cultura della città di Merano che quest'anno festeggia 700 anni. Altri palloncini sono stati avvistati e "catturati" in Carinzia e a Tarvisio.