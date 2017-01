(ANSA) - ROMA, 2 GEN - "L'iniziativa del Partito Democratico per un confronto immediato con tutte le forza politiche sulla legge elettorale è il modo più serio e responsabile per raccogliere gli auspici indicati dal presidente della Repubblica nel discorso di fine anno. Sottrarsi al confronto significa, questo sì, non raccogliere l'invito alla responsabilità". Lo dichiara Lorenzo Guerini, vicesegretario del Partito Democratico.