(ANSA) PAVIA, 2 GEN - Un pensionato di 82 anni è stato arrestato dai carabinieri di Pavia, con l'accusa di tentato omicidio, per aver cercato di uccidere la moglie 81enne. Dopo una violenta lite, l'uomo ha stretto attorno al collo della donna la cintura di un accappatoio. L'anziana è riuscita a dinvincolarsi e a fuggire fuori dall'abitazione che si trova nella frazione Vigonzone di Torrevecchia Pia (Pavia). Il marito, fuori di sé, l'ha inseguita sulla strada, ma la donna è riuscita a salvarsi anche grazie all'intervento di un passante. Il pensionato 82enne è stato arrestato. La moglie è stata accompagnata in ospedale: le sue condizioni non sono gravi.