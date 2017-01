Smog a Milano, valori 3 volte superiori alla soglia

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - Inizio anno con valori tre volte superiori ai limiti per le polveri sottili, il Pm10, a Milano, dove ieri le centraline Arpa (Azienda regionale per la protezione dell'ambiente) hanno registrato il superamento dei 50 microgrammi al metro cubo in diverse zone. Nella centrale via Senato le concentrazioni hanno toccato quota 161, in zona Pascal 152 e in zona Verziere 127. Il 2017 non è cominciato bene neppure nel resto della provincia (i dati peggiori a Pioltello con 191 e Cinisello con 139) e nel resto della Lombardia: a Monza 114, a Casirate nel Bergamasco 121, a Busto Arsizio (Varese) 94, Como 92. Secondo Arpa prima di domani non dovrebbero esserci condizioni meteo favorevoli alla dispersione degli inquinanti, con l'arrivo di un po' di vento.