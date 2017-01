Primario aggredito: Riesame conferma carcere per indagato

(ANSA) - BOLOGNA, 2 GEN - Il tribunale del Riesame di Bologna ha confermato la custodia cautelare in carcere per Daniele Albicini, 59enne accusato di aver aggredito con soda caustica spruzzata da una pistola giocattolo il primario di Cardiologia di Modena Stefano Tondi e il figlio, Michele, la sera del 10 novembre a Vignola. Nell'udienza, il 30 dicembre, cui Albicini non ha presenziato, la difesa aveva chiesto i domiciliari; il procuratore di Modena, Lucia Musti, aveva invece sostenuto la sussistenza della pericolosità dell'indagato, che può essere contenuta solo dalla misura carceraria. I giudici hanno confermato l'ordinanza del Gip per le accuse di tentato omicidio e lesioni gravi nei confronti del medico e hanno accolto l'istanza della difesa solo per il reato di lesioni al figlio. Per l'accusa Albicini, ispettore del lavoro dell'Ausl, fermato il 14 dicembre, ha agito mosso da gelosia nei confronti del medico, che da alcuni mesi ha una relazione sentimentale con una sua ex. (ANSA).