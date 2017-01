(ANSA) - ROMA, 2 GEN - "È davvero surreale vedere i vecchi partiti, Pd in testa, criticare il M5S per il voto imminente sul codice etico. Forse perché sono allergici alla disciplina e al rispetto, non solo formale, della legge che noi chiediamo al nostro interno, come dimostra anche il caso De Luca, con le sue minacce cui sono seguite pacche sulle spalle da parte del suo segretario di partito, Matteo Renzi. Farebbero meglio a tacere e a guardare la trave nel loro occhio". Così il deputato M5s Danilo Toninelli in una nota.