(ANSA) - MODENA, 2 GEN - Dieci ragazze di 15 anni hanno provato ad alterare le loro carte d'identità per riuscire ad entrare in una discoteca a Carpi, nel Modenese, e festeggiare la notte di Capodanno, ma sono state scoperte e denunciate dai carabinieri. I militari dell'Arma avevano organizzato il controllo in borghese presidiando il botteghino del locale e l'ingresso, fingendosi membri dello staff. L'entrata nella discoteca è consentita ai maggiori di 16 anni e le giovani avevano quindi aggiunto un anno, chi realizzando un documento nuovo, chi correggendo quello originale. Le dieci ragazze sono state allontanate dal locale e segnalate alla procura dei Minori. Devono rispondere di falsità materiale in atto pubblico. (ANSA).